Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал детей погибших спецназовцев детьми всей страны - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/putin-2076242705.html
Путин назвал детей погибших спецназовцев детьми всей страны
Путин назвал детей погибших спецназовцев детьми всей страны - РИА Новости, 23.02.2026
Путин назвал детей погибших спецназовцев детьми всей страны
Президент России Владимир Путин на встрече с вдовами героически погибших российских спецназовцев указал на необходимость поддержать их в том, чтобы поставить на РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T17:40:00+03:00
2026-02-23T17:40:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076238966_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_a9e3d128cbc91ff1ed7eafe8869ae014.jpg
https://ria.ru/20260223/vstrecha-2076239328.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076238966_0:81:2519:1970_1920x0_80_0_0_eb4c980c33604e1d1486ed8f40461980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал детей погибших спецназовцев детьми всей страны

Путин назвал детей погибших спецназовцев детьми всей России

© Фото : POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с вдовами героически погибших российских спецназовцев
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с вдовами героически погибших российских спецназовцев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с вдовами героически погибших российских спецназовцев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с вдовами героически погибших российских спецназовцев указал на необходимость поддержать их в том, чтобы поставить на ноги их детей, которых глава государства назвал детьми всей страны.
"Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас и, самое главное, помочь вам поднять на ноги, поставить на ноги ваших - наших - детей", - сказал Путин на встрече.
Путин регулярно подчеркивает важность поддержки семей погибших героев СВО. На коллегии Минобороны в декабре 2024 президент отмечал, что дети российских бойцов - "это и наши с вами дети".
Встреча Путина с вдовами героически погибших российских спецназовцев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Путин объяснил, почему встретился с вдовами военных 23 февраля
Вчера, 17:24
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала