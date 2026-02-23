Рейтинг@Mail.ru
17:35 23.02.2026 (обновлено: 17:37 23.02.2026)
Путин предложил обсудить меры поддержки для детей погибших военных
Президент РФ Владимир Путин на встрече со вдовами российских военнослужащих предложил обсудить дополнительные меры поддержки для воспитания детей. РИА Новости, 23.02.2026
Путин предложил обсудить меры поддержки для детей погибших военных

Путин предложил обсудить со вдовами военных меры поддержки для воспитания детей

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со вдовами российских военнослужащих предложил обсудить дополнительные меры поддержки для воспитания детей.
Глава государства в понедельник встретился в Кремле со вдовами героически погибших военнослужащих Сил специальных операций ВС России.
"Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь, и о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас и, самое главное, помочь вам поднять на ноги, поставить на ноги ваших, наших детей", - сказал Путин.
Встреча Путина с вдовами героически погибших российских спецназовцев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Путин объяснил, почему встретился с вдовами военных 23 февраля
