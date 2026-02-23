https://ria.ru/20260223/putin-2076241923.html
Путин предложил обсудить меры поддержки для детей погибших военных
Путин предложил обсудить меры поддержки для детей погибших военных - РИА Новости, 23.02.2026
Путин предложил обсудить меры поддержки для детей погибших военных
Президент РФ Владимир Путин на встрече со вдовами российских военнослужащих предложил обсудить дополнительные меры поддержки для воспитания детей. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T17:35:00+03:00
2026-02-23T17:35:00+03:00
2026-02-23T17:37:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076240289_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_659e2df5aeb69ec14bf82cf4ef016fde.jpg
https://ria.ru/20260223/vstrecha-2076239328.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076240289_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_abd5fab44c9a129e96c2c8e43eb24998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин предложил обсудить меры поддержки для детей погибших военных
Путин предложил обсудить со вдовами военных меры поддержки для воспитания детей