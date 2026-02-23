https://ria.ru/20260223/putin-2076237693.html
Путин назвал вопросы поддержки родных военнослужащих важной сферой
Президент России Владимир Путин назвал очень важной сферой вопросы поддержки родных российских военнослужащих. РИА Новости, 23.02.2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень важной сферой вопросы поддержки родных российских военнослужащих.
В понедельник, в День защитника Отечества, Путин
встретился в Кремле с вдовами героически погибших российских спецназовцев. Во время встречи глава государства подчеркнул, что власти РФ
должны постоянно уделять внимание вопросам поддержки семей военнослужащих.
"Я бы хотел послушать каждую из вас, а потом кое-какие сделаем общие выводы, замечания. Уверен, и мне пригодится для того, чтобы дальше строить работу в этой социальной сфере, очень важной для нас сфере", - сказал президент.