Путин назвал вопросы поддержки родных военнослужащих важной сферой
17:14 23.02.2026
Путин назвал вопросы поддержки родных военнослужащих важной сферой
Путин назвал вопросы поддержки родных военнослужащих важной сферой
Президент России Владимир Путин назвал очень важной сферой вопросы поддержки родных российских военнослужащих. РИА Новости, 23.02.2026
россия, владимир путин
Путин назвал вопросы поддержки родных военнослужащих важной сферой

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень важной сферой вопросы поддержки родных российских военнослужащих.
В понедельник, в День защитника Отечества, Путин встретился в Кремле с вдовами героически погибших российских спецназовцев. Во время встречи глава государства подчеркнул, что власти РФ должны постоянно уделять внимание вопросам поддержки семей военнослужащих.
"Я бы хотел послушать каждую из вас, а потом кое-какие сделаем общие выводы, замечания. Уверен, и мне пригодится для того, чтобы дальше строить работу в этой социальной сфере, очень важной для нас сфере", - сказал президент.
РоссияВладимир Путин
 
 
