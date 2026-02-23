Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда будет рядом со вдовами защитников Родины, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 23.02.2026 (обновлено: 17:35 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/putin-2076235649.html
Россия всегда будет рядом со вдовами защитников Родины, заявил Путин
Россия всегда будет рядом со вдовами защитников Родины, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2026
Россия всегда будет рядом со вдовами защитников Родины, заявил Путин
Россия всегда будет рядом со вдовами военнослужащих, которые погибли, защищая родину, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:54:00+03:00
2026-02-23T17:35:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076240289_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_659e2df5aeb69ec14bf82cf4ef016fde.jpg
https://ria.ru/20260223/pomosch-2076235764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076240289_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_abd5fab44c9a129e96c2c8e43eb24998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Россия всегда будет рядом со вдовами защитников Родины, заявил Путин

Путин: Россия всегда будет рядом со вдовами военных, погибших при защите Родины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев
Президент Владимир Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия всегда будет рядом со вдовами военнослужащих, которые погибли, защищая родину, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин продолжил программу мероприятий в День защитников Отечества встречей с вдовами героически погибших российских спецназовцев.
"Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами", - сказал глава государства в ходе встречи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Путин призвал все уровни властей уделять внимание поддержке семей военных
Вчера, 16:55
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала