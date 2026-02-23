Россия всегда будет рядом со вдовами защитников Родины, заявил Путин

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия всегда будет рядом со вдовами военнослужащих, которые погибли, защищая родину, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами", - сказал глава государства в ходе встречи.