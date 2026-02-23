https://ria.ru/20260223/putin-2076233666.html
Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев
Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев
Путин провел в Кремле встречу с вдовами героически погибших спецназовцев
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами героически погибших российских спецназовцев.
Президент отметил, что страна всегда будет рядом с женами военнослужащих, которые погибли, защищая Родину. Он призвал власти всех уровней постоянно уделять внимание вопросам поддержки их семей.
В мероприятии принял участие и начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков
.
Ранее сегодня глава государства поздравил военных с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков. Он также наградил девятерых участников СВО медалями "Золотая Звезда".
Путин
подчеркнул, что российские бойцы действуют слаженно и четко, твердо стоят за страну. Их храбрость и решительность помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях.
Позднее президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов минутой молчания.