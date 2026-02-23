Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев - РИА Новости, 23.02.2026
16:41 23.02.2026 (обновлено: 17:29 23.02.2026)
Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев
Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев
Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами героически погибших российских спецназовцев. РИА Новости, 23.02.2026
2026
Встреча Путина с вдовами героически погибших российских спецназовцев
Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших российских спецназовцев, сообщил Песков.
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата
Глава государства в День защитника Отечества почтил память павших воинов минутой молчания.
россия, владимир путин, общество, игорь костюков (генштаб)
Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

Путин провел в Кремле встречу с вдовами героически погибших спецназовцев

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами героически погибших российских спецназовцев.
Президент отметил, что страна всегда будет рядом с женами военнослужащих, которые погибли, защищая Родину. Он призвал власти всех уровней постоянно уделять внимание вопросам поддержки их семей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Судьба мира в руках этих мужчин
Вчера, 08:00
В мероприятии принял участие и начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.
Ранее сегодня глава государства поздравил военных с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков. Он также наградил девятерых участников СВО медалями "Золотая Звезда".
Путин подчеркнул, что российские бойцы действуют слаженно и четко, твердо стоят за страну. Их храбрость и решительность помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях.
Позднее президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов минутой молчания.
 
РоссияВладимир ПутинОбществоИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
