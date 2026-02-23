Рейтинг@Mail.ru
"Это русские". Поступок Путина поразил иностранного журналиста
16:21 23.02.2026 (обновлено: 17:14 23.02.2026)
"Это русские". Поступок Путина поразил иностранного журналиста
"Это русские". Поступок Путина поразил иностранного журналиста - РИА Новости, 23.02.2026
"Это русские". Поступок Путина поразил иностранного журналиста
Страны Запада должны помнить, что Россия не понаслышке знает, что такое война, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 23.02.2026
2026
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата
Глава государства в День защитника Отечества почтил память павших воинов минутой молчания.
"Это русские". Поступок Путина поразил иностранного журналиста

Боуз: Запад должен помнить, что Россия знает, как воевать

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Страны Запада должны помнить, что Россия не понаслышке знает, что такое война, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Если какая-либо нация и знает, какие жертвы и ужасы приносит война, то это русские. Они также знают, как воевать и как побеждать. Запад должен помнить об этом", — написал он.
Так журналист прокомментировал видео, на котором Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов минутой молчания.
Глава государства также сегодня поздравил военных с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков. Кроме того, он вручил медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Новое заявление Зеленского о Путине поразило Запад
