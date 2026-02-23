https://ria.ru/20260223/putin-2076194850.html
Действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции, заявил Путин
Действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции, заявил Путин
Действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции, заявил Путин
Грамотные и смелые действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2026
Действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции, заявил Путин
