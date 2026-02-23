Рейтинг@Mail.ru
Действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции, заявил Путин
11:35 23.02.2026 (обновлено: 14:02 23.02.2026)
Действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции, заявил Путин
Действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции, заявил Путин
Грамотные и смелые действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2026
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции, заявил Путин

Путин: действия героев СВО помогли реализовать операции на напряженных участках

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Грамотные и смелые действия героев СВО помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ваши (героев СВО - ред.) грамотные и смелые действия, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции наших войск на самых напряженных участках и направлениях", - сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных наград.
РоссияВладимир Путин
 
 
