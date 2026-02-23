https://ria.ru/20260223/putin-2076193849.html
Путин попросил передать слова поддержки родным и близким героев СВО
Путин попросил передать слова поддержки родным и близким героев СВО - РИА Новости, 23.02.2026
Путин попросил передать слова поддержки родным и близким героев СВО
Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии награждения героев специальной военной операции попросил передать искренние слова поддержки их родным РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T11:28:00+03:00
2026-02-23T11:28:00+03:00
2026-02-23T12:06:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076197138_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_abeb7cf2fd51ba97ccb85e365fab395f.jpg
https://ria.ru/20260223/russkiy-2076136169.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076197138_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_75fa0e6721cbf19ddbe9bc1df3831517.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин попросил передать слова поддержки родным и близким героев СВО
Путин на награждении героев СВО попросил передать слова поддержки их родным