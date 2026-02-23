Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил передать слова поддержки родным и близким героев СВО - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 23.02.2026 (обновлено: 12:06 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/putin-2076193849.html
Путин попросил передать слова поддержки родным и близким героев СВО
Путин попросил передать слова поддержки родным и близким героев СВО - РИА Новости, 23.02.2026
Путин попросил передать слова поддержки родным и близким героев СВО
Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии награждения героев специальной военной операции попросил передать искренние слова поддержки их родным РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T11:28:00+03:00
2026-02-23T12:06:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076197138_0:0:2917:1641_1920x0_80_0_0_abeb7cf2fd51ba97ccb85e365fab395f.jpg
https://ria.ru/20260223/russkiy-2076136169.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076197138_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_75fa0e6721cbf19ddbe9bc1df3831517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин попросил передать слова поддержки родным и близким героев СВО

Путин на награждении героев СВО попросил передать слова поддержки их родным

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и командир Николай Нетесов, награжденный орденом Мужества
Президент РФ Владимир Путин и командир Николай Нетесов, награжденный орденом Мужества - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и командир Николай Нетесов, награжденный орденом Мужества
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии награждения героев специальной военной операции попросил передать искренние слова поддержки их родным и близким.
"Искренние слова поддержки прошу передать вашим родным и близким, всем тем, кто ждет, волнуется и переживает за вас", - сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных наград.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Легко ли быть русским
Вчера, 08:00
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала