Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость, заявил Путин

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия сражается за свое будущее, правду и независимость, заявил Владимир Путин на церемонии награждения Героев СВО.
"Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами — настоящие патриоты России".
Президент отметил, что российские бойцы действуют слаженно и четко в зоне СВО, твердо стоят за страну. Их храбрость и решительность помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях.
"Искренние слова поддержки прошу передать вашим родным и близким, всем тем, кто ждет, волнуется и переживает за вас".
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества
Глава государства также поздравил военных с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков.
"С праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности. Чествуем всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет".
Владимир Путин и командир 2 батальона оперативного назначения 900 полка оперативного назначения 116 отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации подполковник Николай Нетесов.
Президент также наградил двух бойцов орденами Мужества — подполковника, командира 2-го батальона оперативного назначения 900-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Николая Нетесова и полковника, командира 901-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Александра Рукосуева.
Позднее глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов минутой молчания.
