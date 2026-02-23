Рейтинг@Mail.ru
Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость, заявил Путин
11:22 23.02.2026 (обновлено: 12:45 23.02.2026)
Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость, заявил Путин
Россия сражается за свое будущее, правду и независимость, заявил Владимир Путин на церемонии награждения Героев СВО.
Путин вручает госнаграды военным, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества
Путин в День защитника Отечества вручает госнаграды военным, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата
Глава государства в День защитника Отечества почтил память павших воинов минутой молчания.
Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость, заявил Путин

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия сражается за свое будущее, правду и независимость, заявил Владимир Путин на церемонии награждения Героев СВО.
«
"Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами — настоящие патриоты России".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Судьба мира в руках этих мужчин
Вчера, 08:00
Президент отметил, что российские бойцы действуют слаженно и четко в зоне СВО, твердо стоят за страну. Их храбрость и решительность помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях.
«
"Искренние слова поддержки прошу передать вашим родным и близким, всем тем, кто ждет, волнуется и переживает за вас".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества
Глава государства также поздравил военных с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу, верность присяге и заветам многих поколений предков.
«
"С праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности. Чествуем всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
День защитника Отечества — 23 февраля: история, традиции и смысл праздника
22 февраля, 14:18
Церемония награждения прошла в представительском кабинете президента в Кремле. Путин вручил медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим:
  • генерал-лейтенанту, заместителю командующего войсками Центрального военного округа Арутюну Дарбиняну;
  • полковнику, командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа Вячеславу Веденину;
  • подполковнику, командиру штурмового отряда 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Иналу Гериеву;
  • старшему лейтенанту, командиру взвода разведывательного батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Сергею Каримову;
  • генерал-майору, командиру 68-го армейского корпуса Восточного военного округа Евгению Ковылину;
  • лейтенанту, командиру противотанковой артиллерийской батареи 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Михаилу Королю;
  • старшему лейтенанту, командиру роты мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Владимиру Силенко;
  • полковнику, командиру 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Александру Фабричнову;
  • старшему лейтенанту, командиру роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Василю Ямалетдинову.
Владимир Путин и заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян.

Президент РФ Владимир Путин и генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, удостоенный звания Героя Российской Федерации

Владимир Путин и заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян.

Владимир Путин и командир 127 мотострелковой дивизии Восточного военного округа полковник Вячеслав Веденин.

Президент РФ Владимир Путин и командир 127 мотострелковой дивизии Восточного военного округа полковник Вячеслав Веденин, удостоенный звания Героя Российской Федерации

Владимир Путин и командир 127 мотострелковой дивизии Восточного военного округа полковник Вячеслав Веденин.

Владимир Путин и командир 2 батальона оперативного назначения 900 полка оперативного назначения 116 отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации подполковник Николай Нетесов.

Президент РФ Владимир Путин и командир Николай Нетесов, награжденный орденом Мужества

Владимир Путин и командир 2 батальона оперативного назначения 900 полка оперативного назначения 116 отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации подполковник Николай Нетесов.

Владимир Путин и заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян.

Владимир Путин и командир 127 мотострелковой дивизии Восточного военного округа полковник Вячеслав Веденин.

Владимир Путин и командир 2 батальона оперативного назначения 900 полка оперативного назначения 116 отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации подполковник Николай Нетесов.

Президент также наградил двух бойцов орденами Мужества — подполковника, командира 2-го батальона оперативного назначения 900-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Николая Нетесова и полковника, командира 901-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск национальной гвардии Александра Рукосуева.
Позднее глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов минутой молчания.
 
Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
 
 
