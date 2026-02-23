Рейтинг@Mail.ru
Герои специальной военной операции твердо стоят за Россию, заявил Путин
11:19 23.02.2026 (обновлено: 11:49 23.02.2026)
Герои специальной военной операции твердо стоят за Россию, заявил Путин
2026
россия
Россия
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества. 23 февраля 2026 года
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества. 23 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России в День защитника Отечества. 23 февраля 2026 года
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Герои специальной военной операции твердо стоят за Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы понимаем, дорогие товарищи, как вам бывает трудно, какая огромная ответственность за людей, за наше общее дело лежит на плечах каждого из вас. Но вы твердо стоите за Россию, действуете слаженно, чётко", - сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных наград.
