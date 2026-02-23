Рейтинг@Mail.ru
10:52 23.02.2026
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества
россия, москва, вячеслав володин, владимир путин, русская православная церковь, день защитника отечества
Россия, Москва, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Русская православная церковь, День защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём защитника Отечества, заявив, что Россия искренне гордится своими защитниками.
"Тысячелетняя история нашей страны прославлена великими подвигами и ратными победами многих поколений предков. Мы искренне гордимся мужественными, сильными духом людьми, которые сегодня с честью продолжают традиции беззаветного служения Родине, защищают свободу, безопасность и будущее народа России", - говорится в поздравлении президента патриарху, которое публикует сайт Русской православной церкви (РПЦ).
Сайт РПЦ также публикует поздравления, которые направили патриарху мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. "23 февраля - особый праздник для всех, кто любит Россию", - говорится в опубликованном РПЦ поздравлении Володина.
Симоньян поздравила защитников Отечества с праздником
Симоньян поздравила защитников Отечества с праздником
