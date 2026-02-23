Рейтинг@Mail.ru
Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды в Кремле - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/putin-2076150780.html
Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды в Кремле
Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды в Кремле - РИА Новости, 23.02.2026
Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды в Кремле
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручит государственные награды защитникам... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T01:10:00+03:00
2026-02-23T01:10:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853957647_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_134c0ab817b0b43dd3791753c5e6aa0c.jpg
https://ria.ru/20260223/putin-2076145839.html
https://ria.ru/20260222/den-zaschitnika-otechestva-23-fevralya-2075710970.html
https://ria.ru/20260223/minoborony-2076150235.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
2026-02-23T01:10
true
PT3M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853957647_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_3ee7577bffd893898136856342b9338f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, день защитника отечества
Общество, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
Путин в День защитника Отечества вручит госнаграды в Кремле

Путин в День защитника Отечества возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены в День защитника Отечества
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены в День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены в День защитника Отечества. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручит государственные награды защитникам России.
Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
В День защитника Отечества Путин каждый год приезжает в Александровский сад, где возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Как правило, вместе с главой государства почтить память павших воинов приезжают также министр обороны, военнослужащие-участники СВО.
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Народ верит в российских солдат и офицеров, заявил Путин
00:17

"Золотые звезды" в Кремле

Вручение госнаград в День защитника Отечества станет первой подобной церемонией в Кремле в этом году. До этого такая церемония проходила 9 декабря, в День героев Отечества, когда президент вручал медали "Золотая Звезда" Героям России. Торжественное мероприятие состоялось тогда в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца. На нём присутствовали более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награждённые тремя и более орденами Мужества.
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
День защитника отечества — 23 февраля: история, традиции и смысл праздника
Вчера, 14:18
Приветствуя выдающихся россиян, удостоившихся "Золотой Звезды", Путин подчеркивал, что воинов, солдат и офицеров, сотрудников специальных служб и правоохранительных органов, первопроходцев, покорителей космоса, лётчиков, полярников, врачей и представителей мирных профессий, совершивших героические поступки, роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины.
Также президент особо отмечал бойцов на передовой, указывая, что они проявляли исключительные мужество и доблесть, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, показывали в сложнейших боевых условиях высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой, делали всё, чтобы обеспечить продвижение российских войск на ключевых направлениях.
Знамя Победы над Берлином - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Минобороны запускает проект "В едином строю ковали Победу"
01:00
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала