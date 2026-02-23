https://ria.ru/20260223/putin-2076150078.html
Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность ВС, заявил Путин
Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность ВС, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2026
Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность ВС, заявил Путин
Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность всех видов и родов своих Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2026
безопасность
россия
владимир путин
россия
2026
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность ВС, заявил Путин
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность всех видов и родов своих Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин.
Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность ВС, заявил Путин
Путин: Россия будет наращивать потенциал всех родов и видов Вооруженных сил