Путин назвал безусловным приоритетом развитие ядерной триады
Путин назвал безусловным приоритетом развитие ядерной триады
Президент РФ Владимир Путин назвал безусловным приоритетом развитие российской ядерной триады, которая служит гарантией безопасности страны. РИА Новости, 23.02.2026
россия
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал безусловным приоритетом развитие российской ядерной триады, которая служит гарантией безопасности страны.
