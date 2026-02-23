Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал безусловным приоритетом развитие ядерной триады - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/putin-2076146289.html
Путин назвал безусловным приоритетом развитие ядерной триады
Путин назвал безусловным приоритетом развитие ядерной триады - РИА Новости, 23.02.2026
Путин назвал безусловным приоритетом развитие ядерной триады
Президент РФ Владимир Путин назвал безусловным приоритетом развитие российской ядерной триады, которая служит гарантией безопасности страны. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T00:23:00+03:00
2026-02-23T00:23:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:71:2965:1739_1920x0_80_0_0_08cc877571e0666c87b3246ebc1845cb.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
2026-02-23T00:23
true
PT3M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_05379b8045797d0b5177869ab96db569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, день защитника отечества, видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
Путин назвал безусловным приоритетом развитие ядерной триады
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал безусловным приоритетом развитие российской ядерной триады, которая служит гарантией безопасности страны.
2026-02-23T00:23
true
PT3M44S
Путин назвал безусловным приоритетом развитие ядерной триады

Путин назвал приоритетом развитие ядерной триады как гарантии безопасности

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал безусловным приоритетом развитие российской ядерной триады, которая служит гарантией безопасности страны.
Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Он подчеркнул, что Россия продолжит укреплять армию и флот с учетом развития международной ситуации, на основе полученного в ходе СВО боевого опыта.
"Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире", - заявил Путин.
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала