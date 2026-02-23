Рейтинг@Mail.ru
23.02.2026
00:19 23.02.2026
Перспективная военная техника будет в надежных руках, заявил Путин
Перспективная военная техника будет в надежных руках, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2026
Перспективная военная техника будет в надежных руках, заявил Путин
Россия будет наращивать темпы разработки перспективных систем для своих Вооруженных сил и эта техника всегда будет в надежных руках, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.02.2026
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Перспективная военная техника будет в надежных руках, заявил Путин
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать темпы разработки перспективных систем для своих Вооруженных сил и эта техника всегда будет в надежных руках, заявил президент РФ Владимир Путин.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать темпы разработки перспективных систем для своих Вооруженных сил и эта техника всегда будет в надежных руках, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Как подчеркнул президент, Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность своих Вооруженных сил.
"И, конечно, будем наращивать темпы разработки перспективных систем для Вооруженных сил. Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках", - сказал Путин.
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
