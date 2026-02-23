https://ria.ru/20260223/putin-2076145990.html
Перспективная военная техника будет в надежных руках, заявил Путин
Перспективная военная техника будет в надежных руках, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2026
Перспективная военная техника будет в надежных руках, заявил Путин
Россия будет наращивать темпы разработки перспективных систем для своих Вооруженных сил и эта техника всегда будет в надежных руках, заявил президент РФ... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T00:19:00+03:00
2026-02-23T00:19:00+03:00
2026-02-23T00:19:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_0:0:3450:1941_1920x0_80_0_0_edee953e7e8097a96cfc17c0842841d9.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_377:0:2760:1787_1920x0_80_0_0_b0a44402e908190cb71c40a0d8748548.jpg
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
2026-02-23T00:19
true
PT3M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Перспективная военная техника будет в надежных руках, заявил Путин
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия будет наращивать темпы разработки перспективных систем для своих Вооруженных сил и эта техника всегда будет в надежных руках, заявил президент РФ Владимир Путин.
2026-02-23T00:19
true
PT3M44S
Перспективная военная техника будет в надежных руках, заявил Путин
Путин: Россия будет наращивать темпы разработки перспективных систем для ВС