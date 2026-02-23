https://ria.ru/20260223/putin-2076145385.html
Путин рассказал о силе армии и общества
Путин рассказал о силе армии и общества - РИА Новости, 23.02.2026
Путин рассказал о силе армии и общества
Сила российской армии и общества заключается в умении вместе побеждать ради общих целей, и так будет всегда, уверен президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T00:12:00+03:00
2026-02-23T00:12:00+03:00
2026-02-23T00:12:00+03:00
россия
владимир путин
день защитника отечества
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg
https://ria.ru/20260222/den-zaschitnika-otechestva-23-fevralya-2075710970.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8754a7cce9caee364119b43e038f4f68.jpg
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
2026-02-23T00:12
true
PT3M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, день защитника отечества, безопасность
Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества, Безопасность
Путин рассказал о силе армии и общества
Путин: сила армии и общества заключается в умении вместе побеждать