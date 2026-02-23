Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о силе армии и общества - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/putin-2076145385.html
Путин рассказал о силе армии и общества
Путин рассказал о силе армии и общества - РИА Новости, 23.02.2026
Путин рассказал о силе армии и общества
Сила российской армии и общества заключается в умении вместе побеждать ради общих целей, и так будет всегда, уверен президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T00:12:00+03:00
2026-02-23T00:12:00+03:00
россия
владимир путин
день защитника отечества
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg
https://ria.ru/20260222/den-zaschitnika-otechestva-23-fevralya-2075710970.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
2026-02-23T00:12
true
PT3M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8754a7cce9caee364119b43e038f4f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, день защитника отечества, безопасность
Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества, Безопасность
Путин рассказал о силе армии и общества

Путин: сила армии и общества заключается в умении вместе побеждать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сила российской армии и общества заключается в умении вместе побеждать ради общих целей, и так будет всегда, уверен президент России Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Он отметил, что представители всех народов России сейчас плечом к плечу героически отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции.
"В умении вместе побеждать ради общих целей - колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества. Так было на протяжении столетий и, уверен, так будет всегда. Низкий поклон всем, кто сражается за Отечество. Вечная память героям, павшим за наш народ", - сказал Путин.
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
День защитника отечества — 23 февраля: история, традиции и смысл праздника
Вчера, 14:18
 
РоссияВладимир ПутинДень защитника ОтечестваБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала