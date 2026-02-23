Рейтинг@Mail.ru
23.02.2026
00:10 23.02.2026
Современное поколение воинов достойно продолжает традиции, заявил Путин
Современное поколение воинов достойно продолжает традиции, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2026
Современное поколение воинов достойно продолжает традиции, заявил Путин
Представители всех народов России сегодня плечом к плечу героически отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 23.02.2026
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
россия, владимир путин, общество, день защитника отечества
Россия, Владимир Путин, Общество, День защитника Отечества
Современное поколение воинов достойно продолжает традиции, заявил Путин

Путин: представители всех народов России отстаивают интересы страны в ходе СВО

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Представители всех народов России сегодня плечом к плечу героически отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
"Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками. И сегодня, в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны", - заявил Путин.
Президент напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России.
"Мы чтим эту священную сплоченность и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие бессмертные победы", - подчеркнул он.
РоссияВладимир ПутинОбществоДень защитника Отечества
 
 
