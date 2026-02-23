Современное поколение воинов достойно продолжает традиции, заявил Путин

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Представители всех народов России сегодня плечом к плечу героически отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы чтим эту священную сплоченность и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие бессмертные победы", - подчеркнул он.