Современное поколение воинов достойно продолжает традиции, заявил Путин
Современное поколение воинов достойно продолжает традиции, заявил Путин
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Представители всех народов России сегодня плечом к плечу героически отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
"Современное поколение воинов России
достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками. И сегодня, в ходе специальной военной операции героически, плечом к плечу отстаивают интересы России представители всех народов нашей огромной страны", - заявил Путин
.
Президент напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России.
"Мы чтим эту священную сплоченность и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие бессмертные победы", - подчеркнул он.