Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Путин поздравил соотечественников с 23 февраля.

"Сердечно поздравляю всех граждан России , ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днём защитника Отечества", — сказал он в видеообращении.

Президент подчеркнул, что уже много лет это один из самых значимых государственных праздников.

"Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг", — добавил Путин.

Лидер страны выразил уверенность, что россияне хранят память об истории подвигов предков.

"Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами", — отметил глава государства.

Кроме того, президент заявил, что Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность Вооруженных сил, укреплять армию и флот, а также развивать ядерную триаду как гарантии безопасности страны.