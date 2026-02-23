https://ria.ru/20260223/putin-2076144851.html
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Владимир Путин поздравил соотечественников с 23 февраля. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T00:04:00+03:00
2026-02-23T00:04:00+03:00
2026-02-23T01:40:00+03:00
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Путин назвал День защитника Отечества символом гордости за российскую армию
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Путин поздравил соотечественников с 23 февраля.
"Сердечно поздравляю всех граждан России
, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днём защитника Отечества", — сказал он в видеообращении.
Президент подчеркнул, что уже много лет это один из самых значимых государственных праздников.
"Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг", — добавил Путин.
Лидер страны выразил уверенность, что россияне хранят память об истории подвигов предков.
"Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами", — отметил глава государства.
Кроме того, президент заявил, что Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность Вооруженных сил, укреплять армию и флот, а также развивать ядерную триаду как гарантии безопасности страны.
Путин также назвал российских воинов опорой государства и напомнил, что представители всех народов страны героически отстаивают ее интересы в специальной военной операции.