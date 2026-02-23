Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться

Прошедшие после переговоров в Женеве несколько дней отметились оглушительной тишиной, прозвучавшей из Вашингтона. После общих слов спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа сразу после встречи о том, что переговоры прошли успешно, никаких комментариев американцев по поводу Украины более не звучало.

Сверх того, тема Украины более не звучит в риторике непосредственно Дональда Трампа . Причем не звучит уже довольно долгое время. Трамп не приковывал дополнительное внимание публики ни к саммиту в Женеве , ни к предыдущему мероприятию в Абу-Даби

При этом сам факт переговоров России и Украины при посредничестве американцев доказывает, что украинская тема из внешней политики США никуда не ушла, а стала даже более важной для Белого дома, потому что на переговоры теперь летают ближайшие доверенные лица Дональда Трампа — вплоть до его зятя Джареда Кушнера . Но из-за молчания Трампа и его команды эта тема в Штатах ушла из медиасферы. Возникла новая ситуация, на которую мало кто обратил внимание, потому что его (внимание) на сей раз не старались привлечь. Ничего общего по сравнению с прошлым годом, когда Трамп то громогласно объявлял, что Путин и Зеленский хотят "заключить сделку", то — столь же громогласно — заявлял, что он недоволен обоими.

Напомним, что именно это было ключевой тактической задачей России после возвращения Трампа, когда вообще возник вопрос о возможности мирного урегулирования украинского конфликта: вывести эту тему из сферы шоу-политики, наполнить ее скучным, но конструктивным содержанием, а не эмоциями на потеху активистам в соцсетях, которым что политика, что футбол. После года общения Кремля с президентом Трампом эта задача выполнена.

Есть еще более показательный маркер подспудных процессов, которые сейчас идут в российско-американских отношениях. В один день и даже примерно в те же часы, когда шли переговоры в Женеве, Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Кубы . Обсуждалась гуманитарная помощь Острову свободы, против которого Вашингтон начал топливную блокаду. После переговоров российское посольство в Гаване анонсировало поставки нефти и нефтепродуктов из России на Кубу.

Встреча в Кремле и ее итог — сигнал России Латинской Америке и прямой вызов политике США в этом регионе. Дональд Трамп после свержения Мадуро поймал кураж и прямо давал понять, что Куба у него следующая в списке после Венесуэлы . Блокаду острова он организовал просто: грозными окриками запрещал соседним странам поставлять Кубе нефть, а не то "держите меня семеро". Психологическое давление действовало: страны Карибского бассейна от греха подальше сворачивали торговые отношения с кубинцами.

Политика России ломает Белому дому игру на целом континенте. Причем не на каком-нибудь, а в ближнем зарубежье США. Они пугают, а кому-то не страшно. Тут уж Трамп, по идее, должен был совсем рассвирепеть. Рвать и метать. Строчить яростные посты в соцсети, отозвать американскую делегацию с переговоров в Женеве.

Ничего такого по факту не произошло. Переговоры прошли, готовятся следующие, их снова намерена модерировать делегация Соединенных Штатов с зятем Кушнером. Слов Путина о недопустимости блокады Кубы и российской помощи острову Трамп словно и не заметил.

Европе уже почувствовали, что происходит что-то странное и непонятное, и пытаются угадать, в чем дело. Британский The Economist на прошлой неделе вбросил слух о том, что Россия предложила США "величайшую сделку" на 12 триллионов долларов за снятие санкций и уступки по Украине.