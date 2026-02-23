Рейтинг@Mail.ru
Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/putin-2076101247.html
Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться
Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться - РИА Новости, 23.02.2026
Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться
Прошедшие после переговоров в Женеве несколько дней отметились оглушительной тишиной, прозвучавшей из Вашингтона. После общих слов спецпредставителя президента... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T08:00:00+03:00
2026-02-23T08:00:00+03:00
в мире
россия
сша
куба
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076100510_0:0:1776:1000_1920x0_80_0_0_578339ec6835214e6e423046ad82dba8.jpg
https://ria.ru/20260222/tramp-2076002326.html
https://ria.ru/20260221/sanktsii-2075885763.html
https://ria.ru/20260221/tramp-2075875133.html
россия
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076100510_331:0:1696:1024_1920x0_80_0_0_449583466f77580711bce1352a7ee01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, куба, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине, джаред кушнер, аналитика
В мире, Россия, США, Куба, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине, Джаред Кушнер, Аналитика

Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Александр Носович
Александр Носович
Все материалы
Прошедшие после переговоров в Женеве несколько дней отметились оглушительной тишиной, прозвучавшей из Вашингтона. После общих слов спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа сразу после встречи о том, что переговоры прошли успешно, никаких комментариев американцев по поводу Украины более не звучало.
Сверх того, тема Украины более не звучит в риторике непосредственно Дональда Трампа. Причем не звучит уже довольно долгое время. Трамп не приковывал дополнительное внимание публики ни к саммиту в Женеве, ни к предыдущему мероприятию в Абу-Даби.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Фокус провалился: враги Трампа подарили России миллиарды на СВО
22 февраля, 08:00
При этом сам факт переговоров России и Украины при посредничестве американцев доказывает, что украинская тема из внешней политики США никуда не ушла, а стала даже более важной для Белого дома, потому что на переговоры теперь летают ближайшие доверенные лица Дональда Трампа — вплоть до его зятя Джареда Кушнера. Но из-за молчания Трампа и его команды эта тема в Штатах ушла из медиасферы. Возникла новая ситуация, на которую мало кто обратил внимание, потому что его (внимание) на сей раз не старались привлечь. Ничего общего по сравнению с прошлым годом, когда Трамп то громогласно объявлял, что Путин и Зеленский хотят "заключить сделку", то — столь же громогласно — заявлял, что он недоволен обоими.
Напомним, что именно это было ключевой тактической задачей России после возвращения Трампа, когда вообще возник вопрос о возможности мирного урегулирования украинского конфликта: вывести эту тему из сферы шоу-политики, наполнить ее скучным, но конструктивным содержанием, а не эмоциями на потеху активистам в соцсетях, которым что политика, что футбол. После года общения Кремля с президентом Трампом эта задача выполнена.
Есть еще более показательный маркер подспудных процессов, которые сейчас идут в российско-американских отношениях. В один день и даже примерно в те же часы, когда шли переговоры в Женеве, Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Кубы. Обсуждалась гуманитарная помощь Острову свободы, против которого Вашингтон начал топливную блокаду. После переговоров российское посольство в Гаване анонсировало поставки нефти и нефтепродуктов из России на Кубу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Санкции снимут за деньги: американцы скупят в России все ценное
21 февраля, 08:00
Встреча в Кремле и ее итог — сигнал России Латинской Америке и прямой вызов политике США в этом регионе. Дональд Трамп после свержения Мадуро поймал кураж и прямо давал понять, что Куба у него следующая в списке после Венесуэлы. Блокаду острова он организовал просто: грозными окриками запрещал соседним странам поставлять Кубе нефть, а не то "держите меня семеро". Психологическое давление действовало: страны Карибского бассейна от греха подальше сворачивали торговые отношения с кубинцами.
Политика России ломает Белому дому игру на целом континенте. Причем не на каком-нибудь, а в ближнем зарубежье США. Они пугают, а кому-то не страшно. Тут уж Трамп, по идее, должен был совсем рассвирепеть. Рвать и метать. Строчить яростные посты в соцсети, отозвать американскую делегацию с переговоров в Женеве.
Ничего такого по факту не произошло. Переговоры прошли, готовятся следующие, их снова намерена модерировать делегация Соединенных Штатов с зятем Кушнером. Слов Путина о недопустимости блокады Кубы и российской помощи острову Трамп словно и не заметил.
В Европе уже почувствовали, что происходит что-то странное и непонятное, и пытаются угадать, в чем дело. Британский The Economist на прошлой неделе вбросил слух о том, что Россия предложила США "величайшую сделку" на 12 триллионов долларов за снятие санкций и уступки по Украине.
В России этот "инсайд" опровергли, хотя такое можно и не опровергать. Предложить сделку на пять своих ВВП Россия не может при всем желании. Однако вброс симптоматичен: британцы поняли, что Трампу зачем-то крайне нужна Россия. Дело то ли в ее ледокольном флоте, то ли в посредничестве на Ближнем Востоке, то ли еще в чем. В любом случае Россия нужна президенту США настолько, что он готов подстраиваться под российский стиль и терпеть самостоятельность российской политики даже в тех случаях, когда она противоречит его собственному курсу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Бить нельзя отменить: Трамп не хочет открывать ящик Пандоры
21 февраля, 08:00
 
В миреРоссияСШАКубаДональд ТрампВладимир ПутинМирный план США по УкраинеДжаред КушнерАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала