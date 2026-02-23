Медведев назвал судьбу Муссолини и Гитлера показательным примером

«

"Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является абсолютно показательным примером, как и тех, кто был впоследствии предан суду, осужден, а во многих случаях казнен Советским Союзом", - сказал Медведев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.