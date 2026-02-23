Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал судьбу Муссолини и Гитлера показательным примером
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 23.02.2026
Медведев назвал судьбу Муссолини и Гитлера показательным примером
Медведев назвал судьбу Муссолини и Гитлера показательным примером
Медведев назвал судьбу Муссолини и Гитлера показательным примером
Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является... РИА Новости, 23.02.2026
Медведев назвал судьбу Муссолини и Гитлера показательным примером

Медведев назвал судьбу Муссолини и Гитлера показательным примером для Киева

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Павел Бедняков
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является показательным примером для нынешних властей в Киеве.
«

"Судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является абсолютно показательным примером, как и тех, кто был впоследствии предан суду, осужден, а во многих случаях казнен Советским Союзом", - сказал Медведев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что для части нынешних руководителей Украины продолжение военных действий – это продолжение их собственной жизни. В случае завершения боевых действий они в лучшем случае смогут сбежать на территорию "одной из предельных стран" - Польши, Британии или другой страны Европы, добавил Медведев.
"А в худшем случае свои же и повесят прямо на Майдане где-нибудь", - добавил Медведев.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
