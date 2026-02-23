https://ria.ru/20260223/prazdnik-2076214330.html
Медведев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества и поблагодарил за службу родине. РИА Новости, 23.02.2026
