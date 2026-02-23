Рейтинг@Mail.ru
Медведев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/prazdnik-2076214330.html
Медведев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Медведев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
Медведев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества и поблагодарил за службу родине. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T13:56:00+03:00
2026-02-23T13:56:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
день защитника отечества
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20260222/den-zaschitnika-otechestva-23-fevralya-2075710970.html
https://ria.ru/20260223/sudba-2076127744.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев, день защитника отечества, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, День защитника Отечества, Вооруженные силы РФ
Медведев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Медведев в День защитника Отечества поблагодарил военнослужащих за службу Родине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества и поблагодарил за службу родине.
В своем накале в Max он сообщил, что накануне совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации. Медведев в том числе вручил награды военнослужащим.
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
День защитника Отечества — 23 февраля: история, традиции и смысл праздника
22 февраля, 14:18
"Я еще раз хочу всех награжденных поздравить с государственными наградами, всех поблагодарить за службу родине, выразить вам признательность от главы государства, верховного главнокомандующего нашей страны, от моих коллег", - обратился Медведев к военнослужащим.
Зампред Совбеза поздравил их с Днём защитника Отечества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Судьба мира в руках этих мужчин
Вчера, 08:00
 
ОбществоРоссияДмитрий МедведевДень защитника ОтечестваВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала