Путин в Кремле поздравил военных с Днем защитника Отечества
Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле поздравил военных с Днем защитника Отечества. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T11:33:00+03:00
Путин вручает госнаграды военным, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества
Путин в День защитника Отечества вручает госнаграды военным, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.
Путин в Кремле поздравил военных с Днем защитника Отечества
Путин на церемонии в Кремле поздравил военных с Днем защитника Отечества