Симоньян поздравила защитников Отечества с праздником
10:21 23.02.2026 (обновлено: 10:23 23.02.2026)
Симоньян поздравила защитников Отечества с праздником
Симоньян поздравила защитников Отечества с праздником
маргарита симоньян, общество, день защитника отечества, россия, вооруженные силы рф
Маргарита Симоньян, Общество, День защитника Отечества, Россия, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники специальной военной операции приближают не только победу, но и конец издевательств над русским миром, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" опубликовала видеопоздравление с Днем защитника Отечества.
«
"Защитники наши, родненькие наши, любим вас. Переживаем за вас. На вас вся надежда. Как вы приближаете нашу победу, как вы приближаете конец мучениям такого большого количества людей и конец издевательствам над русской идеей, над русским миром, над всем тем издевательством, что привело к этой войне", - сказала Симоньян.
Она выразила любовь и поддержку всем, кто стоит на страже безопасности государства.
"Я вам желаю помощи Господа. Каждому из вас: и кто на СВО, и кто здесь - дома, и кто защищает нас от мирового зла, и кто защищает нас от мелких местных бандитов", - добавила Симоньян и пожелала защитникам, чтобы невзгоды, пули и дроны пролетали мимо, оставляя их целыми и невредимыми.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Симоньян рассказала, что для нее будет знаком победы в СВО
13 сентября 2025, 00:22
 
Маргарита СимоньянОбществоДень защитника ОтечестваРоссияВооруженные силы РФ
 
 
