Симоньян поздравила защитников Отечества с праздником

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники специальной военной операции приближают не только победу, но и конец издевательств над русским миром, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" опубликовала видеопоздравление с Днем защитника Отечества.
"Защитники наши, родненькие наши, любим вас. Переживаем за вас. На вас вся надежда. Как вы приближаете нашу победу, как вы приближаете конец мучениям такого большого количества людей и конец издевательствам над русской идеей, над русским миром, над всем тем издевательством, что привело к этой войне", - сказала Симоньян.
Она выразила любовь и поддержку всем, кто стоит на страже безопасности государства.
"Я вам желаю помощи Господа. Каждому из вас: и кто на СВО, и кто здесь - дома, и кто защищает нас от мирового зла, и кто защищает нас от мелких местных бандитов", - добавила Симоньян и пожелала защитникам, чтобы невзгоды, пули и дроны пролетали мимо, оставляя их целыми и невредимыми.
