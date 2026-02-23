Опрос показал, как молодежь воспринимает 23 Февраля

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Молодежь в России все чаще воспринимает 23 февраля как день всех мужчин, а не только военных или ветеранов, при этом для старшего поколения он по-прежнему сохраняет традиционное военное значение, говорится в исследовании Агентства маркетинговых исследований ORO (есть в распоряжении РИА Новости).

"Опрос показал, что восприятие праздника меняется: молодежь все чаще считает его днем всех мужчин, а не только военных и ветеранов. Однако для старшего поколения он по-прежнему сохраняет традиционное военное значение", – отметили в ORO.

По данным исследования, для большинства 23 Февраля по-прежнему остается Днем защитника Отечества, так его воспринимают 44% опрошенных. При этом 38% считают эту дату днем всех мужчин.

Восприятие праздника заметно различается в зависимости от возраста. Среди молодежи доля тех, кто видит в 23 Февраля прежде всего военный праздник, ниже среднего показателя – 37% против 44%, говорится в исследовании. При этом в старшем поколении, напротив, такая трактовка выражена сильнее – 52%.

Почти половина мужчин отмечают, что праздник утратил военную тематику. Этой точки зрения придерживаются 49% респондентов. Среди молодежи это мнение распространено чаще (57%), среди старшего поколения его разделяют 42%, добавили в ORO.

"Несмотря на различия в интерпретации, отношение к 23 Февраля у большинства остается стабильным: 60% мужчин говорят, что их восприятие праздника со временем не изменилось", – отмечается в исследовании.

Чаще всего 23 Февраля отмечают праздничным ужином дома (44% мужчин). Однако среди молодежи растет интерес к альтернативным форматам: отдых и хобби выбирают 30% (17% годом ранее). В старшем поколении, напротив, увеличилась доля тех, кто вовсе не отмечает праздник (с 18% до 25%).