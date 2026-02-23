Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как молодежь воспринимает 23 Февраля
05:47 23.02.2026 (обновлено: 11:55 23.02.2026)
Опрос показал, как молодежь воспринимает 23 Февраля
Опрос показал, как молодежь воспринимает 23 Февраля - РИА Новости, 23.02.2026
Опрос показал, как молодежь воспринимает 23 Февраля
Молодежь в России все чаще воспринимает 23 февраля как день всех мужчин, а не только военных или ветеранов, при этом для старшего поколения он по-прежнему... РИА Новости, 23.02.2026
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
день защитника отечества
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), день защитника отечества
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), День защитника Отечества
Опрос показал, как молодежь воспринимает 23 Февраля

РИА Новости: молодежь в России все чаще считает 23 Февраля днем всех мужчин

Украшения ко Дню защитника Отечества в Москве
Украшения ко Дню защитника Отечества в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Украшения ко Дню защитника Отечества в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Молодежь в России все чаще воспринимает 23 февраля как день всех мужчин, а не только военных или ветеранов, при этом для старшего поколения он по-прежнему сохраняет традиционное военное значение, говорится в исследовании Агентства маркетинговых исследований ORO (есть в распоряжении РИА Новости).
"Опрос показал, что восприятие праздника меняется: молодежь все чаще считает его днем всех мужчин, а не только военных и ветеранов. Однако для старшего поколения он по-прежнему сохраняет традиционное военное значение", – отметили в ORO.
По данным исследования, для большинства 23 Февраля по-прежнему остается Днем защитника Отечества, так его воспринимают 44% опрошенных. При этом 38% считают эту дату днем всех мужчин.
Восприятие праздника заметно различается в зависимости от возраста. Среди молодежи доля тех, кто видит в 23 Февраля прежде всего военный праздник, ниже среднего показателя – 37% против 44%, говорится в исследовании. При этом в старшем поколении, напротив, такая трактовка выражена сильнее – 52%.
Почти половина мужчин отмечают, что праздник утратил военную тематику. Этой точки зрения придерживаются 49% респондентов. Среди молодежи это мнение распространено чаще (57%), среди старшего поколения его разделяют 42%, добавили в ORO.
"Несмотря на различия в интерпретации, отношение к 23 Февраля у большинства остается стабильным: 60% мужчин говорят, что их восприятие праздника со временем не изменилось", – отмечается в исследовании.
Чаще всего 23 Февраля отмечают праздничным ужином дома (44% мужчин). Однако среди молодежи растет интерес к альтернативным форматам: отдых и хобби выбирают 30% (17% годом ранее). В старшем поколении, напротив, увеличилась доля тех, кто вовсе не отмечает праздник (с 18% до 25%).
Исследование проводилось в январе 2026 года методом онлайн-опроса через панель ORO. В нем приняли участие 1 тысяча мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. Выборка квотировалась по полу, возрасту и федеральным округам на основе данных Росстата.
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), День защитника Отечества
 
 
Версия 2023.1 Beta
