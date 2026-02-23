https://ria.ru/20260223/pozhar-2076216251.html
В Саратовской области мужчину заподозрили в поджоге дома и убийстве
23.02.2026
В Саратовской области мужчину заподозрили в поджоге дома и убийстве
Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью возбуждено в Саратовской области в отношении мужчины, подозреваемого в поджоге дома в поселке Знаменский
САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью возбуждено в Саратовской области в отношении мужчины, подозреваемого в поджоге дома в поселке Знаменский, сообщили в региональном СУСК.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил в воскресенье в 18.21 мск. Горел трёхквартирный дом № 24/2 по улице Центральная. Площадь возгорания составила 176 квадратных метров. На пепелище были обнаружены трое погибших - 62-летний мужчина и две 42-летние женщины.
"Пугачевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России
по Саратовской области
в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, д, е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе MAX
.
По версии следствия, в воскресенье подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в частном поселка Знаменский Ивантеевского района, поссорился с хозяевами жилища. Затем он совершил поджог дома и покинул место происшествия, уточнили в следственном управлении.
"Сотрудниками полиции фигурант был доставлен к следователю СК. С ним проведены следственные действия. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавили в ведомстве.