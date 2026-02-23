В Саратовской области мужчину заподозрили в поджоге дома и убийстве

САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью возбуждено в Саратовской области в отношении мужчины, подозреваемого в поджоге дома в поселке Знаменский, сообщили в региональном СУСК.

Ранее в ГУМЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил в воскресенье в 18.21 мск. Горел трёхквартирный дом № 24/2 по улице Центральная. Площадь возгорания составила 176 квадратных метров. На пепелище были обнаружены трое погибших - 62-летний мужчина и две 42-летние женщины.

"Пугачевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Саратовской области в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, д, е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе MAX

По версии следствия, в воскресенье подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в частном поселка Знаменский Ивантеевского района, поссорился с хозяевами жилища. Затем он совершил поджог дома и покинул место происшествия, уточнили в следственном управлении.