В Саратовской области три человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 23.02.2026
09:18 23.02.2026 (обновлено: 09:34 23.02.2026)
В Саратовской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
Три человека погибли в результате пожара в трехквартирном доме в поселке Знаменский Ивантеевского района Саратовской области, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.02.2026
происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

При пожаре в жилом доме в саратовском поселке Знаменский погибли три человека

© Фото : ГУ МЧС России по Саратовской областиПожар в частном трехквартирном жилом доме в Саратовской области
Пожар в частном трехквартирном жилом доме в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Саратовской области
Пожар в частном трехквартирном жилом доме в Саратовской области
САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в трехквартирном доме в поселке Знаменский Ивантеевского района Саратовской области, сообщили в ГУМЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил в воскресенье в 18.21 мск. В ведомстве уточнили, что горел трёхквартирный дом № 24/2 по улице Центральная. Площадь возгорания составила 176 квадратных метров.
"Внутри в зоне горения были обнаружены трое погибших - 62-летний мужчина и две 42-летние женщины. Причина ЧП устанавливается. На месте работают дознаватели ведомства и эксперты испытательной пожарной лаборатории", - сообщили в ведомстве в понедельник.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
