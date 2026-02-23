https://ria.ru/20260223/pozhar-2076175907.html
В Саратовской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
В Саратовской области три человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 23.02.2026
В Саратовской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
Три человека погибли в результате пожара в трехквартирном доме в поселке Знаменский Ивантеевского района Саратовской области, сообщили в ГУМЧС по региону.
2026-02-23T09:18:00+03:00
2026-02-23T09:18:00+03:00
2026-02-23T09:34:00+03:00
В Саратовской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
При пожаре в жилом доме в саратовском поселке Знаменский погибли три человека