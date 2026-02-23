В Саратовской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

Сигнал о возгорании поступил в воскресенье в 18.21 мск. В ведомстве уточнили, что горел трёхквартирный дом № 24/2 по улице Центральная. Площадь возгорания составила 176 квадратных метров.

"Внутри в зоне горения были обнаружены трое погибших - 62-летний мужчина и две 42-летние женщины. Причина ЧП устанавливается. На месте работают дознаватели ведомства и эксперты испытательной пожарной лаборатории", - сообщили в ведомстве в понедельник.