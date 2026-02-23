МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, назвав этот праздник символом гордости за российские армию и флот.

"Сердечно поздравляю всех граждан России , ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днём защитника Отечества", — сказал он в видеообращении.

Глава государства отметил, что эта дата уже многие десятилетия отмечается в России как один из самых значимых государственных праздников.

"Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг", — продолжил лидер страны.

Путин подчеркнул, что россияне из поколения в поколение бережно хранят память о каждой странице ратной летописи Отечества.

« "Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами", — добавил он.

Кроме того, президент отметил, что Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность Вооруженных сил, укреплять армию и флот с учетом международной ситуации, а также развивать ядерную триаду как гарантии безопасности страны.