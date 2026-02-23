Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
00:04 23.02.2026 (обновлено: 00:14 23.02.2026)
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, назвав этот праздник символом гордости за российские армию и флот. РИА Новости, 23.02.2026
2026
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
общество, россия, владимир путин, день защитника отечества
Общество, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, назвав этот праздник символом гордости за российские армию и флот.
"Сердечно поздравляю всех граждан России, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днём защитника Отечества", — сказал он в видеообращении.
День защитника отечества — 23 февраля: история, традиции и смысл праздника
Вчера, 14:18
Глава государства отметил, что эта дата уже многие десятилетия отмечается в России как один из самых значимых государственных праздников.
"Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг", — продолжил лидер страны.
Путин подчеркнул, что россияне из поколения в поколение бережно хранят память о каждой странице ратной летописи Отечества.
"Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами", — добавил он.
Кроме того, президент отметил, что Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность Вооруженных сил, укреплять армию и флот с учетом международной ситуации, а также развивать ядерную триаду как гарантии безопасности страны.
Путин также назвал российских воинов опорой государства и напомнил, что представители всех народов страны героически отстаивают ее интересы в специальной военной операции.
Путин проведет ряд встреч в день защитника Отечества, сообщил Песков
20 февраля, 12:56
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДень защитника Отечества
 
 
