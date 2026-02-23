https://ria.ru/20260223/pozdravlenie-2076145069.html
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2026
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, назвав этот праздник символом гордости за российские армию и флот. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T00:04:00+03:00
2026-02-23T00:04:00+03:00
2026-02-23T00:14:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076090408_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c8bed31a877b29b72e154406390737d.jpg
https://ria.ru/20260222/den-zaschitnika-otechestva-23-fevralya-2075710970.html
https://ria.ru/20260220/peskov-2075740071.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076090408_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e9d12513d97ca740a5f1c13506fd0c68.jpg
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
2026-02-23T00:04
true
PT3M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, день защитника отечества
Общество, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, назвав этот праздник символом гордости за российские армию и флот.
"Сердечно поздравляю всех граждан России
, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил с Днём защитника Отечества", — сказал он в видеообращении.
Глава государства отметил, что эта дата уже многие десятилетия отмечается в России как один из самых значимых государственных праздников.
"Он стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности, верен воинской присяге и честно, на совесть выполняет свой профессиональный долг", — продолжил лидер страны.
Путин
подчеркнул, что россияне из поколения в поколение бережно хранят память о каждой странице ратной летописи Отечества.
«
"Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами", — добавил он.
Кроме того, президент отметил, что Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность Вооруженных сил, укреплять армию и флот с учетом международной ситуации, а также развивать ядерную триаду как гарантии безопасности страны.
Путин также назвал российских воинов опорой государства и напомнил, что представители всех народов страны героически отстаивают ее интересы в специальной военной операции.