Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
02:30 23.02.2026
Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста
Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста - РИА Новости, 23.02.2026
Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста
Мирянам во время Великого поста обычно рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также - за исключением нескольких дней - рыбы, но... РИА Новости, 23.02.2026
Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста

Протоиерей Максим Козлов посоветовал во время поста отказаться от мяса и молока

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПрихожанка во время богослужения
Прихожанка во время богослужения - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Прихожанка во время богослужения. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мирянам во время Великого поста обычно рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также - за исключением нескольких дней - рыбы, но меру поста нужно определять индивидуально в беседе со священником, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
"Что конкретно рекомендуют не есть мирянам: обычно это мясо, яйца, молоко и молочные продукты, рыба - кроме двух дней - Благовещение Пресвятой Богородицы (всегда - 7 апреля - ред.) и праздник Входа Господня в Иерусалим (в 2026 году - 5 апреля - ред.)", - рассказал Козлов.
Священник напомнил, что церковный - монашеский - устав предполагает еще более жесткие требования, среди прочего регулирует использование масла, приготовление пищи, предлагает сухоядение в некоторые дни.
"Но совершенно точно нужно определять меру поста не по спискам в интернете и не по монашеским уставам, а в зависимости от своего здоровья, воцерковленности, жизненных обстоятельств, и обговорить это со священником, с которым вы лично общаетесь, который знает вас", - заключил собеседник агентства.
