Священник рассказал, что нельзя есть во время Великого поста

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мирянам во время Великого поста обычно рекомендуют отказаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов, а также - за исключением нескольких дней - рыбы, но меру поста нужно определять индивидуально в беседе со священником, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.

"Что конкретно рекомендуют не есть мирянам: обычно это мясо, яйца, молоко и молочные продукты, рыба - кроме двух дней - Благовещение Пресвятой Богородицы (всегда - 7 апреля - ред.) и праздник Входа Господня в Иерусалим (в 2026 году - 5 апреля - ред.)", - рассказал Козлов.

Священник напомнил, что церковный - монашеский - устав предполагает еще более жесткие требования, среди прочего регулирует использование масла, приготовление пищи, предлагает сухоядение в некоторые дни.