Рейтинг@Mail.ru
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 23.02.2026 (обновлено: 11:00 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/poshliny-2076189095.html
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары - РИА Новости, 23.02.2026
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары
США перестанут взимать пошлины на ряд товаров с 24 февраля, сообщила служба таможенного и пограничного контроля США. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T10:56:00+03:00
2026-02-23T11:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
https://ria.ru/20260220/poshlina-2075886430.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары

США перестанут взимать введенные в соответствии с IEEPA пошлины с 24 февраля

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США перестанут взимать пошлины на ряд товаров с 24 февраля, сообщила служба таможенного и пограничного контроля США.
"Пошлины, введенные в соответствии с IEEPA (закона о чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) на основании следующих президентских указов, включая все изменения и поправки, больше не будут действовать и не будут взиматься с товаров, ввезенных для потребления или снятых со складов для потребления, с 24 февраля 2026 года с 00.00 по восточному времени (8.00 мск - ред.), - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп анонсировал введение дополнительной глобальной пошлины
20 февраля, 21:40
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала