Британия и ЕС сильнее всего пострадают от новых пошлин США, заявил Дмитриев

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания и Евросоюз сильнее всего пострадают от очередных пошлин США.

В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.