Британия и ЕС сильнее всего пострадают от новых пошлин США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 23.02.2026
01:55 23.02.2026
Британия и ЕС сильнее всего пострадают от новых пошлин США, заявил Дмитриев
Британия и ЕС сильнее всего пострадают от новых пошлин США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 23.02.2026
Британия и ЕС сильнее всего пострадают от новых пошлин США, заявил Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания и... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T01:55:00+03:00
2026-02-23T01:55:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
Британия и ЕС сильнее всего пострадают от новых пошлин США, заявил Дмитриев

Дмитриев: Великобритания и ЕС понесут самые большие потери из-за пошлин США

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания и Евросоюз сильнее всего пострадают от очередных пошлин США.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
"И без того слабые Великобритания и ЕС понесут самые большие потери из-за новых плоских глобальных пошлин США в размере 15%", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
