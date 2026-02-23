Туск высказался о перспективе получения Польшей ядерного оружия

ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что пока не готов обсуждать перспективу получения его страной ядерного оружия.

Глава правительства отметил, что пока не обладает достаточным количеством информации по данному вопросу.

"На данный момент это предложение не уточнено. Я бы не хотел начинать публичных дебатов, пока не получу конкретную информацию о том, что возможно. Это требует тишины", - рассказал Туск.