Туск высказался о перспективе получения Польшей ядерного оружия
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что пока не готов обсуждать перспективу получения его страной ядерного оружия. РИА Новости, 23.02.2026
в мире
польша
дональд туск
кароль навроцкий
в мире, польша, дональд туск, кароль навроцкий
В мире, Польша, Дональд Туск, Кароль Навроцкий
ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что пока не готов обсуждать перспективу получения его страной ядерного оружия.
Польский президент Кароль Навроцкий
15 февраля заявил, что он - "большой сторонник" присоединения Польши
к атомному проекту. По его мнению, республика должна идти по пути развития собственного ядерного потенциала, соблюдая при этом все международные нормы.
"Это очень интересная перспектива и интересная долгосрочная мысль. Сегодня трудно говорить об этом конкретно. Я остаюсь реалистом и полностью отдаю себе отчет в том, что нам нужны адекватные средства реакции на возможную агрессию со стороны наших врагов", - сказал Туск
.
Глава правительства отметил, что пока не обладает достаточным количеством информации по данному вопросу.
"На данный момент это предложение не уточнено. Я бы не хотел начинать публичных дебатов, пока не получу конкретную информацию о том, что возможно. Это требует тишины", - рассказал Туск.