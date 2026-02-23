https://ria.ru/20260223/polsha-2076231672.html
В Польше пообещали помочь Киеву во вступлении в ЕС
В Польше пообещали помочь Киеву во вступлении в ЕС
Польша обещает Украине помощь в скорейшем вступлении в Европейский союз, заявил спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый, встречаясь со спикером Верховной рады... РИА Новости, 23.02.2026
ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Польша обещает Украине помощь в скорейшем вступлении в Европейский союз, заявил спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый, встречаясь со спикером Верховной рады Украины Русланом Срефанчуком в понедельник в Киеве.
Ранее Владимир Зеленский
потребовал от ЕС
принять Украину
в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас
15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
"Мы поможем вам войти в Европейский союз. Вы войдете в Европейский союз... Мы хотим вам помочь в том, чтобы вы могли как можно скорее войти в Европейский союз", - сказал Чажастый, выступление которого транслировало Польское телевидение.
Он пообещал, в частности, помочь Украине получать деньги из бюджета ЕС.
"Благодаря нашему опыту вы войдете в Европейский союз как можно скорее. Мы поможем вам во всех делах, связанных с получением финансовых средств для Украины, в том числе средств Европейского союза", - сказал польский спикер.