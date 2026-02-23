Рейтинг@Mail.ru
Поляки начинают понимать суть бандеровского режима Украины, заявил дипломат - РИА Новости, 23.02.2026
14:04 23.02.2026
Поляки начинают понимать суть бандеровского режима Украины, заявил дипломат
Поляки начинают понимать суть бандеровского режима Украины, заявил дипломат - РИА Новости, 23.02.2026
Поляки начинают понимать суть бандеровского режима Украины, заявил дипломат
Жители Польши начинают понимать, что означает бандеровский режим Украины, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. РИА Новости, 23.02.2026
в мире, польша, украина, варшава
В мире, Польша, Украина, Варшава
Поляки начинают понимать суть бандеровского режима Украины, заявил дипломат

Ордаш: жители Польши начинают понимать, что значит бандеровский режим Украины

© РИА Новости / Стрингер
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Жители Польши начинают понимать, что означает бандеровский режим Украины, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
В понедельник российские дипломаты по традиции возложили венки и цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве в День защитника Отечества. На этот раз церемония возложения прошла без эксцессов, хотя подобные мероприятия в Варшаве часто пытаются сорвать группы проукраинских провокаторов.
"Я думаю, что в польском обществе постепенно приходит понимание того, что правда находится по нашей стороне. Обычные люди видят, что происходит на Украине, что такое нацистский и бандеровский режим, который там сейчас поднял голову и продолжает существовать", - сказал Ордаш.
"Поэтому обычные поляки становятся спокойнее к нашим мероприятиям", - добавил он.
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины, заявил спикер сейма
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины, заявил спикер сейма
Вчера, 12:25
 
