Поляки начинают понимать суть бандеровского режима Украины, заявил дипломат
Поляки начинают понимать суть бандеровского режима Украины, заявил дипломат - РИА Новости, 23.02.2026
Поляки начинают понимать суть бандеровского режима Украины, заявил дипломат
Жители Польши начинают понимать, что означает бандеровский режим Украины, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:04:00+03:00
2026-02-23T14:04:00+03:00
2026-02-23T14:04:00+03:00
Поляки начинают понимать суть бандеровского режима Украины, заявил дипломат
Ордаш: жители Польши начинают понимать, что значит бандеровский режим Украины