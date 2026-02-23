Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины, заявил спикер сейма

ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины, так как является хабом по поставкам Киеву оружия, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый.

Чажастый в понедельник направился в Киев с двухдневным визитом. Во вторник он планирует выступить в Верховной раде

"Польша на данный момент является страной, которая является хабом для 90% поставляемого на Украину вооружения. Почему Польша не должна стремиться быть центром восстановления Украины?" - сказал Чажастый.

"Когда-нибудь эта война закончится. Надо думать в перспективе", - добавил он.

При этом спикер польского сейма отметил, что Варшава стремится учитывать в работе с Киевом не только экономические интересы.

"У Польши есть свои интересы, среди прочего связанные с эксгумацией жертв Волынской резни. Эти интересы должны быть четко сформулированы", - сказал он.