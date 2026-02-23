Рейтинг@Mail.ru
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины, заявил спикер сейма
12:25 23.02.2026
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины, заявил спикер сейма
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины, заявил спикер сейма

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов Польши в Варшаве
Здание министерства финансов Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины, так как является хабом по поставкам Киеву оружия, заявил журналистам спикер сейма республики Влодимеж Чажастый.
Чажастый в понедельник направился в Киев с двухдневным визитом. Во вторник он планирует выступить в Верховной раде.
"Польша на данный момент является страной, которая является хабом для 90% поставляемого на Украину вооружения. Почему Польша не должна стремиться быть центром восстановления Украины?" - сказал Чажастый.
"Когда-нибудь эта война закончится. Надо думать в перспективе", - добавил он.
При этом спикер польского сейма отметил, что Варшава стремится учитывать в работе с Киевом не только экономические интересы.
"У Польши есть свои интересы, среди прочего связанные с эксгумацией жертв Волынской резни. Эти интересы должны быть четко сформулированы", - сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
