Жителей центра России предупредили о циклоническом вихре
09:52 23.02.2026
Жителей центра России предупредили о циклоническом вихре
Жителей центра России предупредили о циклоническом вихре
Жителей центра России предупредили о циклоническом вихре
Циклонический вихрь накроет Центральную Россию во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.02.2026
2026
Жителей центра России предупредили о циклоническом вихре

Синоптик Тишковец: Центральную Россию во вторник накроет циклонический вихрь

© РИА Новости / Владимир АстапковичЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Зима в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Циклонический вихрь накроет Центральную Россию во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Во вторник Центральную Россию накроет циклонический вихрь. Станет пасмурно, временами снег. Ветер восточный четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью минус четыре - минус семь, завтра днем ноль - минус три", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут меняться мало и составят 746 миллиметров ртутного столба.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Высота сугробов в центре Москвы побила рекорд Петербурга
21 февраля, 12:42
 
