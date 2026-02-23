https://ria.ru/20260223/pogoda-2076180787.html
Жителей центра России предупредили о циклоническом вихре
Жителей центра России предупредили о циклоническом вихре - РИА Новости, 23.02.2026
Жителей центра России предупредили о циклоническом вихре
Циклонический вихрь накроет Центральную Россию во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.02.2026
Синоптик Тишковец: Центральную Россию во вторник накроет циклонический вихрь