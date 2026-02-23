Жителей центра России предупредили о циклоническом вихре

«

"Во вторник Центральную Россию накроет циклонический вихрь. Станет пасмурно, временами снег. Ветер восточный четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью минус четыре - минус семь, завтра днем ноль - минус три", - рассказал Тишковец.