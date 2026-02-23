https://ria.ru/20260223/podrostki-2076158138.html
В Госдуме рассказали о нормах переноски тяжестей на работе для подростков
С 1 марта 2026 года вступают в силу новые нормы переноски тяжестей для несовершеннолетних работников: подростки в возрасте 14-15 лет в течение рабочей смены... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T02:43:00+03:00
2026-02-23T02:43:00+03:00
2026-02-23T02:43:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
россия
2026
В Госдуме рассказали о нормах переноски тяжестей на работе для подростков
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. С 1 марта 2026 года вступают в силу новые нормы переноски тяжестей для несовершеннолетних работников: подростки в возрасте 14-15 лет в течение рабочей смены смогут поднимать до трех килограммов, а 16-17 лет - до четырех килограммов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Приказом Минтруда России
утверждены обновленные нормы, аналогичные действующим. Так, для юношей 14-15 лет предельная масса груза, который можно поднимать и перемещать вручную в течение рабочей смены, составит три килограмма, для 16-17-летних - четыре килограмма. Для девушек эти нормы установлены на один килограмм ниже", - сказал Нилов
.
Он уточнил, что установленные ограничения учитывают также вес тары и упаковки. Новые правила будут действовать в течение шести лет - до 1 марта 2032 года.
"Документ носит долгосрочный характер и направлен на охрану здоровья молодежи, предотвращение чрезмерных физических нагрузок на еще формирующийся организм. Это создает четкие и понятные рамки безопасности для работодателей, которые привлекают к производственной практике и труду подростков", - добавил парламентарий.