Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о нормах переноски тяжестей на работе для подростков - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:43 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/podrostki-2076158138.html
В Госдуме рассказали о нормах переноски тяжестей на работе для подростков
В Госдуме рассказали о нормах переноски тяжестей на работе для подростков - РИА Новости, 23.02.2026
В Госдуме рассказали о нормах переноски тяжестей на работе для подростков
С 1 марта 2026 года вступают в силу новые нормы переноски тяжестей для несовершеннолетних работников: подростки в возрасте 14-15 лет в течение рабочей смены... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T02:43:00+03:00
2026-02-23T02:43:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg
https://ria.ru/20250628/podrostki-2026068056.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_628:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_3ea72ad31304408e2b2f048f1d6285a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о нормах переноски тяжестей на работе для подростков

РИА Новости: подростки до 15 лет смогут поднимать до трех килограммов за смену

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. С 1 марта 2026 года вступают в силу новые нормы переноски тяжестей для несовершеннолетних работников: подростки в возрасте 14-15 лет в течение рабочей смены смогут поднимать до трех килограммов, а 16-17 лет - до четырех килограммов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Приказом Минтруда России утверждены обновленные нормы, аналогичные действующим. Так, для юношей 14-15 лет предельная масса груза, который можно поднимать и перемещать вручную в течение рабочей смены, составит три килограмма, для 16-17-летних - четыре килограмма. Для девушек эти нормы установлены на один килограмм ниже", - сказал Нилов.
Он уточнил, что установленные ограничения учитывают также вес тары и упаковки. Новые правила будут действовать в течение шести лет - до 1 марта 2032 года.
"Документ носит долгосрочный характер и направлен на охрану здоровья молодежи, предотвращение чрезмерных физических нагрузок на еще формирующийся организм. Это создает четкие и понятные рамки безопасности для работодателей, которые привлекают к производственной практике и труду подростков", - добавил парламентарий.
Ярмарка вакансий - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Исследование показало, в какой сфере чаще всего трудятся подростки
28 июня 2025, 23:32
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала