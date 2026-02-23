Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали водителя после смерти девочки на тюбинге
14:42 23.02.2026 (обновлено: 15:31 23.02.2026)
В Подмосковье задержали водителя после смерти девочки на тюбинге
В Подмосковье задержали водителя после смерти девочки на тюбинге - РИА Новости, 23.02.2026
В Подмосковье задержали водителя после смерти девочки на тюбинге
Задержан водитель автомобиля, катавший детей на привязанном к внедорожнику тюбинге, в результате чего погибла 8-летняя девочка в подмосковных Мытищах,... РИА Новости, 23.02.2026
В Подмосковье задержали водителя после смерти девочки на тюбинге

В Подмосковье задержан водитель после смерти девочки на тюбинге

На месте происшествия, где в результате катания на тюбинге, привязанному к автомобилю, погибла девочка в Мытищах
На месте происшествия, где в результате катания на тюбинге, привязанному к автомобилю, погибла девочка в Мытищах - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
На месте происшествия, где в результате катания на тюбинге, привязанному к автомобилю, погибла девочка в Мытищах
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Задержан водитель автомобиля, катавший детей на привязанном к внедорожнику тюбинге, в результате чего погибла 8-летняя девочка в подмосковных Мытищах, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее Волк сообщила, что в Мытищах 40-летний мужчина катал двух детей на тюбингах, привязанных к внедорожнику, в результате 8-летняя девочка попала под колеса и от полученных травм скончалась. Как сообщается в канале подмосковного главка СК РФ на платформе Max, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В подмосковной прокуратуре добавили, что по результатам медицинского освидетельствования состояние опьянения у водителя автомобиля не установлено. Мытищинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.
"Мои подмосковные коллеги возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время водитель автомобиля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - написала она в своем Telegram-канале.

Также в канале подмосковного главка СК РФ в Max отмечается, что следователем проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебных экспертиз. Кроме того, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
По данным следствия, 22 февраля в деревне Румянцево отец катал двоих детей на тюбингах, привязанных к автомобилю. При повороте тюбинг, в котором находилась дочь мужчины, попал под колеса машины, в результате чего полученных травм девочка скончалась в медицинском учреждении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Подмосковье девочка погибла при катании на тюбинге
