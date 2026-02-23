В Подмосковье задержали водителя после смерти девочки на тюбинге

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Задержан водитель автомобиля, катавший детей на привязанном к внедорожнику тюбинге, в результате чего погибла 8-летняя девочка в подмосковных Мытищах, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, 22 февраля в деревне Румянцево отец катал двоих детей на тюбингах, привязанных к автомобилю. При повороте тюбинг, в котором находилась дочь мужчины, попал под колеса машины, в результате чего полученных травм девочка скончалась в медицинском учреждении.