Рейтинг@Mail.ru
Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими для себя - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 23.02.2026 (обновлено: 12:19 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/podarok-2076171943.html
Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими для себя
Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими для себя - РИА Новости, 23.02.2026
Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими для себя
Возможность провести время с семьей больше радует россиян во время гендерных праздников, чем материальные подарки и поход в ресторан, показало исследование... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T08:22:00+03:00
2026-02-23T12:19:00+03:00
общество
день защитника отечества
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076201454_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8654c7d4d6990336bfb186ee4f325cce.jpg
https://ria.ru/20260222/den-zaschitnika-otechestva-23-fevralya-2075710970.html
https://ria.ru/20250219/podarki-2000204695.html
https://ria.ru/20251217/rossijane-2062540369.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076201454_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_dc5cd36fee2aa7b27b973a02ef8b5fb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, день защитника отечества, россия
Общество, День защитника Отечества, Россия
Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими для себя

РИА Новости: треть россиян считает проведённое с семьей время лучшим подарком

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодарочные коробки
Подарочные коробки - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Подарочные коробки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Возможность провести время с семьей больше радует россиян во время гендерных праздников, чем материальные подарки и поход в ресторан, показало исследование "Национальной лотереи" - бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, для РИА Новости.
"Почти треть респондентов (30,5%) признались, что лучшим подарком считают целый день, проведённый с семьёй. Участники опроса отметили, что в повседневной суете им не хватает времени на близких, поэтому возможность побыть вместе становится особенно ценной", - говорится в исследовании.
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
День защитника Отечества — 23 февраля: история, традиции и смысл праздника
22 февраля, 14:18
На втором месте – наборы для хобби (19,5%). Россияне выбирают подарки, связанные с личными увлечениями: от творчества и спорта до кулинарии и рукоделия. Поход в ресторан оказался на третьей позиции (18,2%) – формат впечатления и совместного отдыха по-прежнему остаётся востребованным.
Далее следуют тематические букеты (16,7%) – от классических цветочных композиций до оригинальных "мужских" наборов из колбасы и рыбы.
В категорию ответов "Другое" (15,1%) попали не просто подарки, а настоящие мечты и жизненные цели. Чаще всего россияне упоминали покупку собственного жилья, автомобиля, закрытие кредитов и ипотеки, оплату лечения, финансовую помощь родителям и детям. Значительная часть ответов касалась впечатлений: путешествий, поездок в горы, отдыха на море или за городом. Встречались и более личные пожелания: здоровье для себя и близких, возможность "жить спокойно", поддержать семью или исполнить давнюю мечту.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Названы самые популярные подарки для мужчин на 23 февраля
19 февраля 2025, 07:40
Нашлось место и для нестандартных желаний: некоторые респонденты хотели бы получить в подарок домашних питомцев, ювелирные украшения, музыкальные колонки, сеанс у тату-мастера, а также менее материальные вещи – например, уединении или даже символическое признание.
"По результатам опроса, более 55% участников отметили также, что хотели бы получить в качестве дополнения к подарку лотерейный билет с шансом на исполнение мечты. Мы видим, что россияне всё чаще воспринимают подарок как способ подарить эмоции и внимание. Людям важно не столько получить вещь, сколько разделить эмоциональный момент с близкими или приблизиться к воплощению мечты", – отметили в пресс-службе "Национальной Лотереи".
В преддверии 23 Февраля и 8 Марта компания провела опрос и выяснила, какие подарки действительно хотят получить россияне в эти праздники. В исследовании приняли участие более 2 000 человек: 53,6% женщин и 46,4% мужчин.
Игрушечный домик на снегу - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего
17 декабря 2025, 08:17
 
ОбществоДень защитника ОтечестваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала