https://ria.ru/20260223/pitanie-2076162752.html
Врач назвала продукты, повышающие тестостерон у мужчин
Врач назвала продукты, повышающие тестостерон у мужчин - РИА Новости, 23.02.2026
Врач назвала продукты, повышающие тестостерон у мужчин
Регулярное употребление продуктов, богатых полноценным белком, а именно рыбы, нежирного мяса, яиц, бобовых, необходимо для поддержания гормонального баланса и... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T04:31:00+03:00
2026-02-23T04:31:00+03:00
2026-02-23T11:11:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
юлия сластен
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744368123_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_45c688e4f56afbff004fcb0285946a44.jpg
https://ria.ru/20260223/vitamin-2076161104.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744368123_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_702793ad24be4355e7dd775bdb62f936.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), юлия сластен, здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Юлия Сластен, Здоровье - Общество
Врач назвала продукты, повышающие тестостерон у мужчин
РИА Новости: врач Сластен заявила, что рыба, мясо и яйца улучшают потенцию
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Регулярное употребление продуктов, богатых полноценным белком, а именно рыбы, нежирного мяса, яиц, бобовых, необходимо для поддержания гормонального баланса и нормального уровня тестостерона у мужчин, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.
"Для поддержания гормонального баланса и нормального уровня тестостерона важно регулярно включать продукты, богатые полноценным белком: рыбу, нежирное мясо, яйца, бобовые. Омега-3 жирные кислоты из морской рыбы и льняного масла улучшают состояние сосудов, снижают воспаление и положительно влияют на потенцию", — сказала Сластен
.
Врач добавила, что цинк и селен, содержащиеся в морепродуктах, орехах и тыквенных семечках, необходимы для созревания сперматозоидов и профилактики простатита. А овощи и зелень обеспечивают организм антиоксидантами, которые защищают клетки от преждевременного старения.