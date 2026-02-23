Рейтинг@Mail.ru
В Перу пятнадцать человек погибли при крушении вертолета
17:57 23.02.2026 (обновлено: 19:42 23.02.2026)
В Перу пятнадцать человек погибли при крушении вертолета
В Перу пятнадцать человек погибли при крушении вертолета
Пятнадцать человек погибли в результате крушения вертолета на юге Перу, сообщили военно-воздушные силы страны.
2026-02-23T17:57:00+03:00
2026-02-23T19:42:00+03:00
2026
В Перу пятнадцать человек погибли при крушении вертолета

ВВС: пятнадцать человек погибли в результате крушения вертолета в Перу

© Getty Images / tirc83Автомобиль скорой помощи в Перу
Автомобиль скорой помощи в Перу
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 фев - РИА Новости. Пятнадцать человек погибли в результате крушения вертолета на юге Перу, сообщили военно-воздушные силы страны.
"В результате интенсивной поисковой операции, проведенной сегодня, военные в координации с национальной полицией обнаружили вертолет Ми-17, связь с которым была потеряна вчера днем... Спасатели подтвердили гибель четырех членов экипажа... и 11 пассажиров", - говорится в сообщении ВВС страны.
Вертолет выполнял поисково-спасательные работы в связи с наводнениями в регионе Арекипа.
