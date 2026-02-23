https://ria.ru/20260223/peru-2076245804.html
В Перу пятнадцать человек погибли при крушении вертолета
Пятнадцать человек погибли в результате крушения вертолета на юге Перу, сообщили военно-воздушные силы страны. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T17:57:00+03:00
ВВС: пятнадцать человек погибли в результате крушения вертолета в Перу