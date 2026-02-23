Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах США с Ираном, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/peregovory-2076258628.html
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах США с Ираном, сообщили СМИ
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах США с Ираном, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах США с Ираном, сообщили СМИ
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на этой неделе отправятся в Женеву на новый раунд... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T19:40:00+03:00
2026-02-23T19:40:00+03:00
в мире
сша
женева (город)
дональд трамп
стив уиткофф
аббас аракчи
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062143028_0:186:2022:1323_1920x0_80_0_0_9c18ffa73eb3c539198a732b209e3036.jpg
https://ria.ru/20260223/kallas-2076257537.html
сша
женева (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062143028_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a60ff478c87435f18ff67e8837528143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, женева (город), дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, иран
В мире, США, Женева (город), Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Иран
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах США с Ираном, сообщили СМИ

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер примут участие в новом раунде переговоров с Ираном

© РИА Новости / Christian MangСтив Уиткофф и Джаред Кушнер
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Christian Mang
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на этой неделе отправятся в Женеву на новый раунд переговоров по иранской ядерной программе, передает со ссылкой на источники агентство Блумберг.
Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг.
"Специальный посланник президента Дональда Трампа и его зять, по словам людей, знакомых с ходом обсуждений, примут участие в очередном раунде переговоров с Ираном в четверг", - сообщил Блумберг.
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
США и Иран опасно приближаются к войне, заявила Каллас
Вчера, 19:35
 
В миреСШАЖенева (город)Дональд ТрампСтив УиткоффАббас АракчиИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала