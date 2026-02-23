Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах США с Ираном, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на этой неделе отправятся в Женеву на новый раунд переговоров по иранской ядерной программе, передает со ссылкой на источники агентство Блумберг.
Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг.
"Специальный посланник президента Дональда Трампа и его зять, по словам людей, знакомых с ходом обсуждений, примут участие в очередном раунде переговоров с Ираном в четверг", - сообщил Блумберг.
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.