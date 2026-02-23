Рейтинг@Mail.ru
Медведев ответил на вопрос об итогах встреч по Украине - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/peregovory-2076213887.html
Медведев ответил на вопрос об итогах встреч по Украине
Медведев ответил на вопрос об итогах встреч по Украине - РИА Новости, 23.02.2026
Медведев ответил на вопрос об итогах встреч по Украине
Россия в соответствии с договоренностями не разглашает результаты текущих переговоров по урегулированию на Украине, сообщил зампредседателя Совета безопасности... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T13:52:00+03:00
2026-02-23T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070091561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1931bab24cf07edfbe24aaf2d3b25534.jpg
https://ria.ru/20260223/putin-2076101247.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070091561_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fdba2607316d28635cb5880f8d9d45e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дмитрий медведев, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Мирный план США по Украине
Медведев ответил на вопрос об итогах встреч по Украине

Медведев: РФ согласно договоренностям не разглашает результаты встреч по Украине

© РИА Новости / МИД ОАЭ | Перейти в медиабанкТрехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / МИД ОАЭ
Перейти в медиабанк
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия в соответствии с договоренностями не разглашает результаты текущих переговоров по урегулированию на Украине, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своем канале в Max он сообщил, что накануне Дня защитника Отечества совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации.
"У нас есть договоренность, мы результатов текущих переговоров не разглашаем", - сказал Медведев, отвечая на вопросы военнослужащих.
Видеозапись опубликована в MAX.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий МедведевМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала