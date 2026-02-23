https://ria.ru/20260223/peregovory-2076213887.html
Медведев ответил на вопрос об итогах встреч по Украине
Медведев ответил на вопрос об итогах встреч по Украине - РИА Новости, 23.02.2026
Медведев ответил на вопрос об итогах встреч по Украине
Россия в соответствии с договоренностями не разглашает результаты текущих переговоров по урегулированию на Украине, сообщил зампредседателя Совета безопасности... РИА Новости, 23.02.2026
Медведев ответил на вопрос об итогах встреч по Украине
Медведев: РФ согласно договоренностям не разглашает результаты встреч по Украине