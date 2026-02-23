https://ria.ru/20260223/penza-2076222504.html
В Пензенской области объявили ракетную опасность
В Пензенской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.02.2026
В Пензенской области объявили ракетную опасность
Режим "Ракетная опасность" объявлен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
В Пензенской области объявили ракетную опасность
