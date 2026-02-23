Рейтинг@Mail.ru
Пентагон не комментирует боеготовность войск США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.02.2026
17:39 23.02.2026 (обновлено: 17:47 23.02.2026)
Пентагон не комментирует боеготовность войск США на Ближнем Востоке
Пентагон не комментирует боеготовность войск США на Ближнем Востоке

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Пентагон отказался комментировать РИА Новости возможные изменения в уровне боеготовности американских войск на Ближнем Востоке на фоне продолжающихся переговоров с Ираном.
"Нам нечего сообщить по данному вопросу", - заявил представитель Пентагона на запрос РИА Новости о том, были ли изменения в боеготовности американских войск на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном.
Президент США Дональд Трамп 20 февраля, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
Ранее Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Трамп рассматривает возможность крупномасштабного удара по Ирану, пишет NYT
