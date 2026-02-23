Рейтинг@Mail.ru
Украина использует нефть как оружие, заявил Орбан
23.02.2026
Украина использует нефть как оружие, заявил Орбан
Украина использует нефть как оружие, заявил Орбан - РИА Новости, 23.02.2026
Украина использует нефть как оружие, заявил Орбан
Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС и использует нефть как оружие, не возобновляя транзит из РФ по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский...
в мире
украина
венгрия
россия
виктор орбан
евросоюз
петер сийярто
украина
венгрия
россия
в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, евросоюз, петер сийярто
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз, Петер Сийярто
Украина использует нефть как оружие, заявил Орбан

Орбан: Украина нарушает соглашение с ЕС, используя нефть как оружие

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС и использует нефть как оружие, не возобновляя транзит из РФ по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Украина в 2014 году заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом, частью которого мы тоже являемся. Согласно статье 275 соглашения, Украина обязалась обеспечить транзит энергоносителей через свою территорию в государства-члены ЕС. Следовательно, она обязана обеспечить поставки нефти в Венгрию в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, и она не может использовать это как политическое оружие. То, что Украина делает сейчас, является открытым нарушением соглашения", - сказал Орбан, выступая перед парламентом Венгрии.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Орбан рассказал, что ЕС хочет выделить Украине два триллиона евро
