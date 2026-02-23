Украина использует нефть как оружие, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС и использует нефть как оружие, не возобновляя транзит из РФ по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.