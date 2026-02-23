https://ria.ru/20260223/orban-2076278475.html
Орбан рассказал, что ЕС хочет выделить Украине два триллиона евро
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз хочет выделить Украине порядка двух триллионов евро, в том числе 360 миллиардов евро из бюджета на... РИА Новости, 23.02.2026
Орбан рассказал, что ЕС хочет выделить Украине два триллиона евро
