Орбан рассказал, что ЕС хочет выделить Украине два триллиона евро
22:38 23.02.2026
Орбан рассказал, что ЕС хочет выделить Украине два триллиона евро
в мире
украина
евросоюз
венгрия
европа
виктор орбан
еврокомиссия
украина
венгрия
европа
Орбан рассказал, что ЕС хочет выделить Украине два триллиона евро

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз хочет выделить Украине порядка двух триллионов евро, в том числе 360 миллиардов евро из бюджета на следующий семилетний цикл за счет сокращения субсидий для стран-членов на 20%, но такой суммы нет в бюджете сообщества и стран-членов.
"Помимо уже потраченных 200 миллиардов евро, Европу ожидают следующие финансовые расходы. Во-первых, кредит Украине на 90 миллиардов на 2026 и 2027 годы. Во-вторых, 360 миллиардов евро для Украины в следующем бюджете, все субсидии на развитие и сельское хозяйство будут сокращены на 20%", - сказал Орбан, выступая перед депутатами парламента Венгрии.
