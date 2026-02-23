Орбан рассказал, что вынудило его пересмотреть позицию по кредиту ЕС Киеву

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Антониу Коште пояснил, что был вынужден пересмотреть свою позицию по выделению кредита Киеву от Евросоюза на 90 миллиардов евро из-за "недавних событий".

"Венгрия не блокировала это решение (о выдаче кредита - ред.), исходя из договоренности о том, что кредит не повлияет на финансовые обязательства... Недавние события вынудили меня пересмотреть позицию", - приводит фрагмент письма газета Politico, получившая его в свое распоряжение.