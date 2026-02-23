Орбан рассказал, что вынудило его пересмотреть позицию по кредиту ЕС Киеву

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Антониу Коште пояснил, что был вынужден пересмотреть свою позицию по выделению кредита Киеву от Евросоюза на 90 миллиардов евро из-за "недавних событий".
Венгрия в минувшую среду остановила поставки дизеля Украине, а в пятницу заблокировала предоставление Киеву от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в энергетический кризис в Венгрии и повлиять на выборы в апреле.
"Венгрия не блокировала это решение (о выдаче кредита - ред.), исходя из договоренности о том, что кредит не повлияет на финансовые обязательства... Недавние события вынудили меня пересмотреть позицию", - приводит фрагмент письма газета Politico, получившая его в свое распоряжение.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.