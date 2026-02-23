Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, что вынудило его пересмотреть позицию по кредиту ЕС Киеву - РИА Новости, 23.02.2026
15:49 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/orban-2076225729.html
Орбан рассказал, что вынудило его пересмотреть позицию по кредиту ЕС Киеву
Орбан рассказал, что вынудило его пересмотреть позицию по кредиту ЕС Киеву - РИА Новости, 23.02.2026
Орбан рассказал, что вынудило его пересмотреть позицию по кредиту ЕС Киеву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Антониу Коште пояснил, что был вынужден пересмотреть свою позицию по выделению кредита... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:49:00+03:00
2026-02-23T15:49:00+03:00
в мире
киев
венгрия
украина
виктор орбан
антониу кошта
петер сийярто
евросовет
в мире, киев, венгрия, украина, виктор орбан, антониу кошта, петер сийярто, евросовет, евросоюз
В мире, Киев, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Петер Сийярто, Евросовет, Евросоюз
Орбан рассказал, что вынудило его пересмотреть позицию по кредиту ЕС Киеву

Орбан: недавние события вынудили пересмотреть позицию по кредиту ЕС Киеву

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Антониу Коште пояснил, что был вынужден пересмотреть свою позицию по выделению кредита Киеву от Евросоюза на 90 миллиардов евро из-за "недавних событий".
Венгрия в минувшую среду остановила поставки дизеля Украине, а в пятницу заблокировала предоставление Киеву от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в энергетический кризис в Венгрии и повлиять на выборы в апреле.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Вы в этом мире живете?" Сийярто поставил на место проукраинского репортера
Вчера, 14:16
"Венгрия не блокировала это решение (о выдаче кредита - ред.), исходя из договоренности о том, что кредит не повлияет на финансовые обязательства... Недавние события вынудили меня пересмотреть позицию", - приводит фрагмент письма газета Politico, получившая его в свое распоряжение.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявлял, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять новый пакет санкций против России
Вчера, 12:47
 
В миреКиевВенгрияУкраинаВиктор ОрбанАнтониу КоштаПетер СийяртоЕвросоветЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
