В ОП предложили ввести ответственность для операторов за звонки мошенников

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Нужно ввести ответственность для сотовых операторов за непрерванные звонки мошенников, которые привели к хищению денежных средств у граждан, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Машаров считает, что в России необходимо принять ряд регуляторных изменений, в том числе на уровне федерального законодательства, для защиты средств граждан, предпочитающих хранить сбережения в наличной форме вне банковской системы.

"Наравне с банками (нужно - ред.) установить ответственность для операторов сотовой связи в случае хищения денежных средств, если оператор сотовой связи имел возможность, но не предпринял необходимых мер по блокировке звонков и прерывания телефонных переговоров", - сказал Машаров.

Кроме того, эксперт призвал активнее использовать идентификацию через Max. Он убежден, что повсеместное распространение цифрового ID позволит обезопасить большее число пользователей.