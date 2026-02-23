https://ria.ru/20260223/operatory-2076281855.html
В ОП предложили ввести ответственность для операторов за звонки мошенников
В ОП предложили ввести ответственность для операторов за звонки мошенников - РИА Новости, 23.02.2026
В ОП предложили ввести ответственность для операторов за звонки мошенников
Нужно ввести ответственность для сотовых операторов за непрерванные звонки мошенников, которые привели к хищению денежных средств у граждан, рассказал РИА... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T23:37:00+03:00
2026-02-23T23:37:00+03:00
2026-02-23T23:37:00+03:00
общество
россия
евгений машаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg
https://ria.ru/20260223/moshenniki-2076281535.html
https://ria.ru/20260127/moshenniki-2070457035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9118afb3cb4c307b91e0852302f8c87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, евгений машаров
Общество, Россия, Евгений Машаров
В ОП предложили ввести ответственность для операторов за звонки мошенников
Машаров предложил ввести ответственность для операторов за звонки мошенников
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Нужно ввести ответственность для сотовых операторов за непрерванные звонки мошенников, которые привели к хищению денежных средств у граждан, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров
считает, что в России
необходимо принять ряд регуляторных изменений, в том числе на уровне федерального законодательства, для защиты средств граждан, предпочитающих хранить сбережения в наличной форме вне банковской системы.
"Наравне с банками (нужно - ред.) установить ответственность для операторов сотовой связи в случае хищения денежных средств, если оператор сотовой связи имел возможность, но не предпринял необходимых мер по блокировке звонков и прерывания телефонных переговоров", - сказал Машаров.
Кроме того, эксперт призвал активнее использовать идентификацию через Max. Он убежден, что повсеместное распространение цифрового ID позволит обезопасить большее число пользователей.
Еще одним предложением Машарова стало регулирование деятельности криптообменников. Как отметил член ОП РФ, сейчас они являются основным каналом вывода средств, переданных курьерами для дальнейшей легализации. Он пояснил, что объемы средств для приема там не ограничены, для них не важно происхождение средств, и эти деньги переводятся посредством криптовалют.