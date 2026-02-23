https://ria.ru/20260223/opasnost-2076279696.html
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
В Пензенской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 23.02.2026
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Мельниченко: беспилотная опасность объявлена на территории Пензенской области