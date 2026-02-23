Рейтинг@Mail.ru
01:49 23.02.2026 (обновлено: 11:26 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/nyu-york-2076153638.html
Мэр Нью-Йорка предупредил жителей о снежном шторме
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© REUTERS / Jeenah Moon
Люди во время снегопада в Нью-Йорке
© REUTERS / Jeenah Moon
Люди во время снегопада в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил жителей города о надвигающейся снежной буре и возможных проблемах на дорогах из-за сугробов.
"По текущим прогнозам, завтра утром в 6:00 (в 14:00 мск - ред.) начнется небольшой снегопад. В течение дня он будет усиливаться, интенсивные снегопады начнутся в 18:00 (в 02:00 следующего дня мск - ред.), а опасные ветра усилятся в ночное время", – заявил мэр на пресс-конференции.
Мамдани также сообщил, что ожидается выпадение снега на уровне от 30 до 40 сантиметров, что на 15 сантиметров больше, чем несколько недель назад. Он предупредил, что в таких условиях поездки могут быть особенно опасны из-за плохой видимости и скользких дорог.
В связи с этим дети были освобождены от занятий в школе на один день.
На мегаполис 25 января обрушился мощный зимний шторм, который принес с собой рекордное количество снега. К расчистке улиц привлекли около 2,5 тысяч сотрудников коммунальных служб.
Однако даже спустя более чем неделю после сильного снегопада и экстремальных холодов коммунальщики не смогли справиться с вывозом мусора и снега. Горы и того, и другого в ряде районов превысили человеческий рост.
